CES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройства

На выставке CES 2019 японская компания Sony представила новые телевизоры с 4K- и 8K-разрешением – новые топовые линейки Z9G и A9G, доступные A8G и X950G, а также звуковые панели HT-X8500, HT-S350 и Blu-ray проигрыватель UBP-X800M2.

Крупноформатная модель Z9G

Z9G предлагает 8K-модели с диагоналями дисплеев 85 и 98 дюймов, «совершенно новой» системой LED-подсветки, процессором Picture Processor X1 Ultimate для повышения разрешения, а также поддержкой контента IMAX Enhanced (станет доступен уже этой весной через сервис Privilege 4K), Netflix Calibrated Mode, Apple AirPlay 2 и HomeKit. Аудиосистема представлена 4 динамиками – по 2 снизу и сверху, которые при использовании домашних многоканальных акустических систем могут выступать в качестве центрального звукового канала.

Линейка A9G

Новая 4K OLED-серия телевизоров A9G представлена моделями с диагоналями дисплеев 55, 65 и 75 дюймов с интегрированной аудиосистемой Acoustic Surface Audio+, новой системой крепления к стене, смарт-платформой Android TV, виртуальным помощником Google Assistant с голосовыми командами, а также радиочастотным пультом.

Доступные линейки A8G и X950G

Серия A8G предлагает доступные 4K OLED-телевизоры с диагональю 55 и 65, 75 и 85 дюймов с более простой акустической системой Acoustic Multi-Audio взамен Acoustic Surface Audio+ и лишенные функции увеличения разрешения видео. Серия X950G также содержит 4K-телевизоры, но уже на LCD-панелях с диагональю экрана 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Звуковые панели и Blu-ray проигрыватель

Помимо этого, была представлена аудиопанель HT-X8500 с поддержкой Dolby Atmos и DTS: X, двумя интегрированными сабвуферами и звуком в формате 2.1, HT-S350 с возможностью подключения отдельного беспроводного сабвуфера, а также Blu-ray проигрыватель UBP-X800M2 с поддержкой Dolby Vision 4K, HDR-10 и HLG.