CES 2019: Thermaltake оснастила дебютные модули памяти WaterRam RGB жидкостным охлаждением

Компания Thermaltake в рамках выставки CES 2019 представила свои первые комплекты модулей оперативной памяти WaterRam RGB. Новинки выделяются в первую очередь тем, что они прямо из коробки могут быть подключены к системе жидкостного охлаждения.

Точнее пользователь сам сможет выбрать, использовать ему жидкостное охлаждение или же ограничиться воздушным. В последнем случае пользователю достаточно установить на модули WaterRam RGB комплектные алюминиевые радиаторы толщиной в 2 мм. А для обеспечения жидкостного охлаждения можно закрепить на радиаторах и подключить к контуру системы жидкостного охлаждения специальный комплектный водоблок.

Основание водоблока выполнено из никелированной меди, а верхняя крышка из акрила. Для подключения фитингов имеется пара отверстий с резьбой G1/4". Не обошлось и без настраиваемой RGB-подсветки. По словам производителя, использование водоблока позволяет уменьшить температуру модулей памяти на 37 % по сравнению с температурой, обеспечиваемой лишь воздушным охлаждением.

Сами же модули памяти WaterRam RGB построены на чипах памяти Hynix C-die DDR4 DRAM. Thermaltake на данный момент предлагает комплекты из двух и четырёх модулей объёмом по 8 Гбайт, которые работают с частотой 3200 МГц и обладают задержками CL16-18-18-38. Рабочее напряжение модулей составляет 1,35 В. Имеется поддержка профилей XMP 2.0.

Комплекты модулей памяти WaterRam RGB уже доступны для заказа в фирменном интернет-магазине Thermaltake. Стоимость комплекта из двух модулей общим объёмом 16 Гбайт составляет $250, тогда как за комплект из четырёх модулей общим объёмом в 32 Гбайт придётся отдать $440.



