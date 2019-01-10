ASRock DeskMini A300 – первый неттоп на процессоре AMD

Представлен новый компактный компьютер ASRock DeskMini A300, анонсированный на CES 2019 в Лас-Вегасе, США. Неттоп отличается не только компактными размерами, но и отсутствием сокета под процессор Intel.

Новый ASRock DeskMini A300 работает исключительно на AMD, и его материнская плата в формате miniSTX основана на чипсете AMD A300 и поддерживает процессоры с тепловыделением до 65 ватт. К слову, сам процессор в состав компьютера не входит – есть только корпус, блок питания и материнская плата, остальное же придется покупать отдельно. То есть это Barebone, в котором есть два порта USB 3.1, USB 2.0, USB-C, сетевая карта и выходы VGA, DP и HDMI, к которым можно подключить три монитора одновременно.

Размеры ASRock DeskMini A300 составили всего 155х155х80 мм, но грамотная компоновка позволяет разместить в нем до 32 Гб оперативной памяти DDR4 в два слота, а также два SSD-накопителя в формате М.2 и еще два винчестера или SSD в корпусе 2.5 дюйма. Места под дискретную видеокарту в этом неттопе нет. Цена ASRock DeskMini A300 не сообщается, а старт продаж состоится в текущем квартале.

Максим Мишенев, MobileDevice


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