Intel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NAND

Intel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NAND

Нельзя сказать, что гибридные накопители — нечто принципиальное новое. В первые годы после появления на рынке SSD некоторые производители стали выпускать накопители и системы, которые сочетали преимущества скорости флеш-памяти NAND с дешевизной ёмкости старых добрых магнитных хранилищ.

Существует два варианта такого объединения. В первом случае добавляется чип NAND в жёсткий диск и разрабатывается достаточно умный универсальный контроллер, эффективно задействующий такую кеш-память, как это сделала Seagate в своём семействе SSHD. Второй — использовать два физически отдельных устройства SSD и HDD, но представлять их как единый логический том с помощью программного обеспечения. Так работает технология Apple Fusion Drive.

Intel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NAND

На CES 2019 компания Intel представила новый тип систем хранения данных: Intel Optane Memory H10 с SSD. H10 выполнен в формате M.2 2280 и использует память QLC 3D NAND в качестве большого ёмкого хранилища, а 3D XPoint — в качестве скоростного кеша. Не вполне ясно, какую стратегию использует Intel, но показанный образец H10 включает в себя два отдельных контроллера — для Optane и для флеш-памяти. Наличие двух отдельных чипов может говорить об использовании программного подхода, как и в существующих системах, использующих небольшие накопители Optane для ускорения системы. По сути, речь может идти просто о размещении двух устройств на одной относительно компактной плате.

На данный момент подробностей мало, но Intel обещает, что H10 дебютирует в тонких ноутбуках, моноблоках и настольных компьютерах небольшого формата во втором квартале этого года. Накопитель будет представлен в трёх вариантах: 16 Гбайт Optane с 256 Гбайт флеш-памяти, 32/512 Гбайт и 32/1024 Гбайт.

Intel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NAND


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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