CES 2019: AMD представила 7-нм видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти HBM2 за $699

Компания AMD на CES 2019 представила видеокарту Radeon VII, которая стала первым в мире игровым GPU для потребителей с 7-нм техпроцессом.

Характеристики

В основе видеокарты лежит 7-нм графический процессор Vega II с 60 блоками CU, то есть с 3840 потоковыми процессорами, работающих на тактовой частоте примерно 1,8 ГГц. Важно отметить, что всего данный GPU имеет 64 CU и 4096 потоковых процессора, однако AMD решила использовать лишь часть, оставив запас на будущее.

На одной подложке с графическим процессором Vega II разместилось 4 стека памяти HBM2 суммарным объёмом 16 ГБ. Каждый из них обладает пропускной способностью в 2 ГБ/с на контакт, что вместе с 4096-битной шиной обеспечивает общую пропускную способность памяти в 1 ТБ/с.

Стоит отметить, что Radeon VII также является первой потребительской видеокартой, поддерживающей интерфейс PCI Express 4.0 (есть обратная совместимость с PCIe 3.0). Работать с PCIe 4.0 смогут будущие процессоры AMD Ryzen 3000.

В эталонном исполнении Radeon VII оборудована массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Уровень TDP видеокарты Radeon VII производитель не уточнил, хотя вряд ли он будет маленьким.

Производительность

В играх AMD обещает прирост производительности от 25% до 42%, относительно вышедшей 1.5 года назад Radeon RX Vega 64. Во время презентации запускали игру Devil May Cry 5 в 4K с максимальными настройками графики, и счётчик показывал от 70 до 120 к/с.

На презентации AMD показала тесты, согласно которым производительность Vega II примерно равна NVIDIA GeForce RTX 2080, а в некоторых задачах даже опережает «зелёный» GPU.

Теоретическая производительность Vega II составляет 13,8 Тфлопс.

Цена и дата выхода Radeon VII