CES 2019: Новые смарт-холодильники Samsung Family Hub с огромным дисплеем

CES 2019: Новые смарт-холодильники Samsung Family Hub с огромным дисплеем

Компания Samsung Electronics представила в рамках CES 2019 смарт-холодильники Family Hub нового поколения, которые, как утверждается, формируют новые стандарты «сетевого образа жизни» и становятся центром «умного» дома, объединяя всех членов семьи на кухне.

Новинки оборудованы огромным сенсорным дисплеем Family Board. Через этот экран можно взаимодействовать с другими смарт-приборами в «умном» доме. Кроме того, дисплей предоставляет персонализированные возможности для отдельных членов семьи.

Панель Family Board служит своего рода цифровой доской, на которой может размещать заметки, записки, фотографии и даже рисунки. В распоряжении пользователей теперь появилось специальное пространство, где они могут выводить фотографии, сообщения и напоминания. Более того, к изображениям можно применять различные эффекты и стили, добавлять рукописные надписи и стикеры.

CES 2019: Новые смарт-холодильники Samsung Family Hub с огромным дисплеем

Холодильники поддерживают работу с фирменным голосовым ассистентом Bixby. К этому помощнику можно обращаться с различными просьбами — скажем, запросить прогноз погоды или новости. А благодаря технологии идентификации голоса Bixby может распознать каждого члена семьи — таким образом, они получат информацию, подобранную с учётом их индивидуальных потребностей.

Реализована функция View Inside, позволяющая увидеть содержимое своего холодильника в магазине на экране смартфона. Можно составлять списки покупок и помечать сроки годности продуктов. Система Meal Planner подбирает рецепты блюд, исходя из гастрономических предпочтений членов семьи, предписанной диеты и доступных продуктов, находящихся в холодильнике.

CES 2019: Новые смарт-холодильники Samsung Family Hub с огромным дисплеем


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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