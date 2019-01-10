CES 2019: Kohler представила Smart-унитаз Numi 2.0 за $9000

Чего только не встретишь научно-технического на международной выставки технологических инноваций, а вот то, что мы опишем далее, будет для вас определённо нонсенс!

Numi 2.0

Американская компания Kohler, работающая в сфере разработки и производства санитарно-технического оборудования уже 146 лет, показала на выставке CES 2019... унитаз! Да-да, настоящий «умный» унитаз Numi 2.0 со встроенными динамиками, LED-подсветкой и с разговаривающим на тему «что купить на Amazon» ассистентом Amazon Alexa.

Kohler ранее выпустила унитаз Numi 1.0 и клянётся, что в новой модели подсветка и звук стали лучше и объёмнее, что обеспечит «полное погружение» в процесс.

Сидение под торговым наименованием PureWarmth полностью автоматическое и управляется через голосовые команды: настройка освещения, релаксационного музыкального сопровождения. Сам унитаз Numi 2.0 автоматически поднимет (а после – опустит) сидение PureWarmth, а также отрегулирует его температуру.

Numi 2.0 входит в комплект «умных» гаджетов для ванной комнаты Kohler Connect. Помимо самого унитаза, в серии есть душевая кабинка, ванна и зеркало, которые получили незначительные изменения. К примеру, зеркало теперь работает с Google Assistant, а дополнительное освещения регулирует пакет API Philips Hue.

Стоимость всего Kohler Connect начинается от $1249 за зеркало, $3000 за душевую кабину, ванна из коллекции Veil Lightes Bath обойдётся за $4849. Цена на сам Smart-унитаз Numi 2.0 составляет $7000 за модель с белым цветом и $9000 – за чёрную расцветку.


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