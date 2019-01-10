Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z показалась на «живых» фото

На днях мы уже сообщали о том, что компания MSI в скором времени должна представить новую флагманскую видеокарту серии Lightning, о чем свидетельствовали фотографии печатной платы новинки. Теперь же благодаря ресурсу HardwareCanucks в Сети появились фотографии видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z целиком.

Компания MSI решила вернуться к традиционному для серии Lightning сочетанию чёрного и жёлтого цветов. Правда, вместо жёлтого в GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z использован золотой цвет, а чёрные детали частично декорированы углеволокном. Не обошлось и без RGB-подсветки, которой оснащены боковые вентиляторы, судя по фото.

Новинка получила массивную систему охлаждения высотой более чем в два слота расширения, которая включает пару массивных алюминиевых радиаторов с тепловыми трубками и сразу три вентилятора. Два вентилятора по бокам имеют больший диаметр, чем центральный, что также можно назвать «фишкой» видеокарт серии MSI Lightning.

Стоит также отметить и наличие сразу трёх 8-контактных разъёмов дополнительного питания. Сама же подсистема питания GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z включает сразу 19 фаз. В целом это и не удивительно, ведь новинка ориентирована на энтузиастов экстремального разгона и должна быть в состоянии «выжать» каждый мегагерц из графического процессора.

Тактовые частоты графического процессора и памяти видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z пока что не уточняются. Однако несколько оверклокеров, которые уже имели возможность поближе познакомиться с новинкой, смогли разогнать её почти до 2,5 ГГц.



