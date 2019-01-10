CES 2019: ViewSonic XG350R-C — игровой монитор под новым брендом ELITE
Компания ViewSonic на выставке CES 2019 представила бренд ELITE, под которым будут выпускаться мониторы игрового уровня. Одной из первых панелей в новом семействе стала модель XG350R-C.
Монитор имеет вогнутую форму (1800R). Применена матрица MVA размером 35 дюймов по диагонали с разрешением 3440 ? 1440 пикселей (соотношение сторон — 21:9). Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола.
Заявленное время отклика — 3 мс. Показатели яркости, типовой и динамической контрастности — 300 кд/м2, 2500:1 и 120 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.
Встроенная аудиосистема получила два динамика мощностью 5 Вт каждый. Источники сигнала могут быть подключены к двум портам HDMI 2.0 и интерфейсу DisplayPort 1.4. Есть концентратор USB 3.0.
Важно выделить поддержку HDR10 и технологии AMD FreeSync. В задней части корпуса предусмотрена многоцветная атмосферная RGB-подсветка.
В продажу монитор ViewSonic ELITE XG350R-C поступит в ближайшее время по цене около 790 долларов США
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10.01.2019 15:24