CES 2019: Lenovo показала ультрабук Yoga S940 за $1500

На международной выставке CES 2019 компания Lenovo представила ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga S940.

Дисплей

Новинка оснащена 13,9-дюймовым экраном, и поставляется с разрешением в двух вариантах: 4K UHD (3840?2160) с яркостью 500 нит или FHD (1920?18080 пикселей) с яркостью 400 нит. Оба дисплея поддерживают HDR. Соотношение экрана к корпусу 90%. Экран покрыт защитным стеклом с изогнутыми краями. Толщина корпуса составляет 1.22 см, вес – 1.2 кг.

Аппаратная основа

Производительность ультрабука обеспечивают процессоры Intel Core i5 и Core i7. Объём оперативной памяти составляет 8/16 ГБ, объём SSD-диска – 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камера

Над дисплеем находится встроенная инфракрасная (ИК) камера, которая поддерживает распознавание пользователя по лицу. Благодаря поддержке ИИ, ноутбук автоматически блокируется, если пользователь не находится рядом.

Прочее

Также стоит отметить поддержку Amazon Alexa и Microsoft Cortana, интеллектуальной системы шумоподавления, наличие двух разъемов Thunderbolt 3 USB-C и фронтальных динамиков Dolby Atmos.

Доступность

Продажи Lenovo Yoga S940 стартуют в мае текущего года. Лэптоп доступен только в сером цвете. Стоимость новинки стартует от $1500.