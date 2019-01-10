Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году

Корпорация Intel сделала немало важных анонсов во время крупнейшей выставки потребительской электроники CES 2019, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. В частности, она заявила, что совместно с Facebook работает над созданием нового чипа для вычислений в области машинного обучения, причём выход кристалла (в том числе для других компаний) ожидается уже во второй половине этого года. Решение получило название Intel Nervana Neural Network Processor for Inference.

Этот чип призван помочь Intel не упустить быстрорастущий сегмента рынка ускорителей вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Но компании придётся столкнуться с конкуренцией со стороны аналогичных решений от NVIDIA, Google , Amazon Web Services и других компаний. Как сообщается, решение Intel призвано ускорить прежде всего процесс принятия алгоритмом логических выводов (inference).

Подобный процессор поможет Facebook и другим компаниям эффективнее и дешевле задействовать алгоритмы машинного обучения. Крупнейшая социальная сеть сейчас использует ИИ в самых разных областях вроде определения людей на фотографиях, перевода публикаций с одного языка на другой, анализа запрещённых материалов и так далее. На специализированном оборудовании такие задачи будет выполнять проще.

В настоящее время процессоры Intel доминируют на рынке решений для машинного обучения, который, по мнению аналитиков Morningstar, к 2021 году будет оцениваться в $11,8 млрд. Вице-президент подразделения ИИ в Intel Навин Рао (Naveen Rao) заявил, что новый чип компании будет быстрее, чем что-либо доступное у конкурентов, хотя и не предоставил конкретных показателей производительности или подробностей.



