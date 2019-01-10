CES 2019: Huawei представила 64-ядерный ARM-процессор Kunpeng 920

Huawei на выставке CES 2019 продемонстрировала 64-ядерный чип Kunpeng 920 с частотой 2,6 ГГц. Представители компании назвали его самым мощным решением на архитектуре ARM, а ориентирован он для применения в серверах, серьезных вычислительных центрах и распределенных хранилищах. Также компания представила 3 модели серверов Huawei TaiShan на базе Kunpeng 920.

Huawei Kunpeng 920

Huawei Kunpeng 920 выполнен на архитектуре ARMv8, производится по 7-нм техническому процессу и состоит из 64 ядер с частотой 2,6 ГГц. Работу с ОЗУ обеспечивает 8-канальный контроллер DDR4, также имеется поддержка 2 портов 100G RoCE (RDMA over Converged Ethernet), PCIe 4.0 и CCIX.

Kunpeng 920

В тесте SPECint Kunpeng 920 превосходит лучшие ARM-чипы по производительности на 25%, по пропускной способности памяти – на 46%, а по энергоэффективности – на 30%.

Также представители Huawei сообщили об отраслевом сотрудничестве с Green Computing Consortium (GCC), Linaro и Open Edge and HPC Initiative (OEHI) с целью создания открытой совместной экосистемы с Hortonworks, Microsoft, Oracle, SAP, SUSE, Ubuntu и China Standard Software.


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