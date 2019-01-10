ASUS представила флагманскую ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti стоимостью $1600

Компания ASUS представила новую флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti. Новинка по праву может называться не только самой производительной видеокартой в ассортименте ASUS, но также одной из самых производительных версий GeForce RTX 2080 Ti в мире.

Видеокарты ASUS серии ROG Matrix всегда отличались максимальным заводским разгоном и производительными системами охлаждения, и новинка не стала исключением. ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti получила довольно необычную систему охлаждения Infinity Loop. По сути, это необслуживаемая система жидкостного охлаждения, которая целиком разместилась над самой платой под одним кожухом и не использует внешний радиатор. То есть внешне всё выглядит так, как будто видеокарта оснащена обычной системой воздушного охлаждения.

С данной системой охлаждения видеокарта ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti занимает в высоту три слота расширения. По словам производителя, этот охладитель обеспечивает примерно такую же эффективность охлаждения, как и необслуживаемая СЖО с радиатором типоразмера 240 мм. Отметим также, что на тыльной стороне печатной платы имеется усиливающая пластина. Не обошлось и без RGB-подсветки, которая выполнена в форме тонких линий на кожухе и тыльной пластине.

Видеокарта ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti построена на графическом процессоре Turing TU102 в конфигурации с 4352 ядрами CUDA. Конечно же, ASUS не могла оставить свою топовую видеокарту без значительного заводского разгона. Частота GPU в режиме Boost была повышена с 1545 до 1815 МГц, что является самым высоким заводским разгоном для GeForce RTX 2080 Ti на данный момент. В итоге производительность новинки выросла с 14,2 до 15,7 Тфлопс.

Эффективная частота 11 Гбайт памяти GDDR6 также была повышена с 14 до 14,8 ГГц, что в сочетании с 352-битной шиной обеспечивает пропускную способность в 651 Гбайт/с. К сожалению, подробностей об устройстве подсистемы питания пока что нет, и известно лишь, что видеокарта оснащена парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания. Набор видеовыходов включает по два HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, а также VirtualLink в виде USB Type-C.

Компания ASUS не стала раскрывать стоимость видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti. Однако сетевые источники сходятся во мнении, что новинка будет стоить не меньше $1500–1600.



