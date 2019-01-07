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CES 2019: 15,6-дюймовый лэптоп Samsung Notebook Odyssey для любителей игр Посетители выставки CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США) могут познакомиться с новым портативным компьютером игрового класса Samsung Notebook Odyssey. Лэптоп оборудован 15,6-дюймовым дисплеем Full HD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц. Обработкой графики занят дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080. Реализована технология G-Sync, повышающая качество игрового процесса. «Сердце» компьютера — чип Intel Core i7 восьмого поколения с шестью вычислительными ядрами. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Допускается установка двух твердотельных накопителей NVMe SSD на 256 Гбайт или жёсткого диска вместимостью 1 Тбайт. Ноутбук оборудован адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2?2, стереофоническими динамиками с технологией Dolby Atmos, портом USB Type-C, тремя портами USB 3.0, интерфейсом HDMI, гигабитным Ethernet-контроллером, клавиатурой с подсветкой и большим тачпадом. Габариты составляют 357,6 ? 270,5 ? 19,9 мм, вес — 2,4 килограмма. Продажи новинки начнутся в ближайшее время; цена, к сожалению, пока не раскрывается.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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