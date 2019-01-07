CES 2019: ASUS представила новые ультрабуки и игровые ноутбуки

На международной выставке CES 2019 тайваньская компания ASUS представила игровые ноутбуки TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY, и два новых ультрабука: ASUS ZenBook 14 и ZenBook S13.

ASUS ZenBook S13 (UX392)

ASUS ZenBook S13 (UX392)

ASUS ZenBook S13 является самым тонким в мире ноутбуком с дискретной видеокартой. Толщина корпуса составляет составляет всего 12,9 мм. Новинка оснащена 13,9-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920?1080 пикселей.

ASUS ZenBook S13 (UX392)
ASUS ZenBook S13 (UX392)
ASUS ZenBook S13 (UX392)
ASUS ZenBook S13 (UX392)

Аппаратной основой лэптопа стали процессоры Core i5-8265U или Core i7-8565U. В некоторых модификациях предусмотрена также дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX150. Объем оперативной памяти составляет до 16 ГБ, на SSD-диске – до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 50 Втч.

ASUS ZenBook S13 (UX392)
ASUS ZenBook S13 (UX392)

Также стоит отметить наличие двух портов USB Type-C, одного порта USB Type-A, слота для карт microSD и дактилоскопического сканера, интегрированного в дисплей.

ASUS ZenBook S13 (UX392) будет доступен в ближайшие месяцы. Цены будут объявлены позже.

ASUS ZenBook 14

ASUS ZenBook 14 – ультрапортативный ноутбук, сочетающий в себе высокую производительность и компактный корпус. Вес новинки составляет 1,45 кг. Новинка оснащена 14-дюймовым IPS NanoEdge-дисплеем с разрешением 1920?1080 пикселей и узкими боковыми рамками (6,5 мм).

ASUS ZenBook 14

Аппаратной основой лэптопа стали новейшие процессоры Intel Core i3, i5 или i7 8-го поколения, 3D-карта Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ выделенной памяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти на SSD -диске составляет до 1 ТБ.

ZenBook 14

Также стоит отметить наличие порта USB 2.0, выведенного на разъем USB Type-A, два порта USB 3.1 (разъемы USB Type-A и Type-C). Кроме того, имеется видеовыход HDMI, слот SD, звуковой разъем диаметром 1,8 мм и адаптер беспроводной сети Wi-Fi 2?2 802.11ac.

В продаже ASUS ZenBook 14 появится в первом квартале текущего года по цене от $749.

ASUS TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY

ASUS TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY обладают 15,6-дюймовым 120-герцовым и 17,3-дюймовым 60-герцовым IPS-дисплеями, соответственно. Разрешение дисплеев – 1920?1080 пикселей. Поддерживается технология FreeSync.

ASUS TUF Gaming FX505DY and FX705DY
ASUS TUF Gaming FX505DY and FX705DY
ASUS TUF Gaming FX505DY and FX705DY

Аппаратной основой игровых новинок стал мобильный 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H в тандеме с дискретной графикой Radeon RX 560X и до 32 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память включает 512 ГБ на SSD и до 1 ТБ HDD.

ASUS TUF Gaming FX505DY and FX705DY
ASUS TUF Gaming FX505DY and FX705DY

Также стоит отметить наличие 3 портов USB Type-A, HDMI 2.0, Ethernet, и 3,5 мм аудио-разъема. Оба лэптопа получили защищённые корпуса, изготовленные в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G. Система охлаждения новинок спроектирована не только для обдува нагревающихся элементов, но и для удаления пыли из корпуса.
Вес ASUS TUF Gaming FX505DY – 2,2 кг, вес ASUS TUF Gaming FX705DY – 2,6 кг.

В продаже игровые ноутбуки появятся в марте текущего года. Стоимость новинок будет объявлена позже.


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