CES 2019: ТВ-панель LG 8K OLED размером 88″ с технологией Crystal Sound

Компания LG показала на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США) свои новейшие разработки в области дисплеев.

В частности, представлена огромная телевизионная панель на органических светодиодах (OLED). Её размер составляет 88 дюймов по диагонали, разрешение — 8К, или 7680 ? 4320 пикселей. Это в 16 раз выше, чем у дисплеев широко распространённого стандарта Full HD — 1920 ? 1080 точек.

В новинке реализована технология Crystal Sound, то есть панель выступает в роли излучателя звука. Говорится о поддержке многоканального звучания 3.2.2 Dolby Atmos.

Кроме того, в рамках CES 2019 компания LG демонстрирует 65-дюймовый дисплей OLED формата 8К и панель OLED такого же размера с разрешением 4К (3840 ? 2160 пикселей). Причём второй из этих экранов может похвастаться небольшим временем отклика — 3,5 мс.

Стоит также выделить прозрачный OLED-экран размером 12,3 дюйма по диагонали. Это решение рассчитано на применение в автомобильных системах.

Наконец, говорится о разработке переносного монитора Neo Art размером 27 дюймов по диагонали, который оснащён симметричным портом USB Type-C.



