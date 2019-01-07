CES 2019: Acer представила хромбук с процессором AMD

AMD на CES 2019 представила новые 6-Вт процессоры для ноутбуков на базе Chrome OS, причём на этот раз анонс оказался не бумажным и вместе с ними публика узнала о двух первых хромбуках. Речь идёт о HP Chromebook 14 и Acer Chromebook 315. Расскажем о последнем подробнее.

Это устройство получило 15,6-дюймовый дисплей с панелью IPS и разрешением 1920 ? 1080 (наконец даже в базовые системы стали ставить приличные экраны). Есть варианты с поддержкой сенсорного ввода для лучшей совместимости с Android-приложениями. В качестве процессора может использоваться как старшая модель гибридного AMD A6-9220C, так и более простая A4-9120C.

Делать выводы относительно этой системы пока рано (все характеристики неизвестны), но заявленные особенности уже радуют. Например, новый Chromebook 315 с процессором AMD получил в два раза больше оперативной памяти (до 8 Гбайт), чем аналогичный Acer Chromebook 15 с процессором Intel , наделён двумя портами USB-C, ещё двумя портами USB 3.0 обычного формата, поддержкой Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Присутствует 32-Гбайт накопитель eMMC, а вес составляет 1,7 кг. Клавиатура со светодиодной подсветкой доступна только в старших моделях с сенсорным дисплеем.

Стоимость Acer Chromebook 15 с процессором Intel Pentium начинается в США с $400. В свою очередь, начальная стоимость Chromebook 315 с чипами AMD A и интегрированной графикой Radeon начинается с $280, что на существенные $120 меньше. При этом AMD заявляет о заметном превосходстве в задачах GPU и паритете в области CPU. Acer обещает, что Chromebook 315 поступит в продажу в США уже в феврале, а до рынка ЕС доберётся в апреле по цене уже в €349 (возможно, за более производительную модель?).



