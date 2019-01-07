CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Компания HP приурочила к выставке CES 2019 анонс портативного компьютера игрового уровня OMEN 15, продажи которого планируется начать летом.

Представленная новинка — это, как утверждается, первый в мире ноутбук, оснащённый дисплеем с частотой обновления 240 Гц (такая панель будет предлагаться опционально). Экран имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).

CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Ещё одной особенностью лэптопа является наличие адаптера Wi-Fi 6, или 802.11ax. Этот стандарт обещает улучшить спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличить теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Компьютер несёт на борту процессор Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake с шестью ядрами (2,2–4,1 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2666 составляет 16 Гбайт. Ноутбук укомплектован жёстким диском вместимостью 1 Тбайт и твердотельным модулем М.2 ёмкостью 128 Гбайт.

CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Новинка оборудована качественными динамиками Bang & Olufsen, клавиатурой с многоцветной подсветкой, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, дискретным графическим ускорителем NVIDIA, а также веб-камерой HP Wide Vision HD.

CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Набор интерфейсов включает порты USB 3.1 Gen 2 Type-C / Thunderbolt 3, USB 3.0 Gen 1 Type-A, Mini DisplayPort и HDMI 2.0. Габариты составляют 359,9 ? 266,7 ? 24,9 мм, вес — 2,38 кг.

Приобрести ноутбук HP OMEN 15 можно будет по цене от 1370 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Против NVIDIA готовят коллективный судебный иск из-за падения криптовалютПротив NVIDIA готовят коллективный судебный иск из-за падения криптовалют
Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUSВодоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS
Стартап Amionx создал «предохранитель», который не даст аккумуляторам взорватьсяСтартап Amionx создал «предохранитель», который не даст аккумуляторам взорваться
Ретейлеры раскрыли характеристики процессора Core i5-9400F без встроенной графикиРетейлеры раскрыли характеристики процессора Core i5-9400F без встроенной графики
В HP придумали интеллектуальное зеркалоВ HP придумали интеллектуальное зеркало
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2019: Acer представила хромбук с процессором AMDCES 2019: Acer представила хромбук с процессором AMD
Razer представила мощнейший ноутбук за $2299 и безрамочный мониторRazer представила мощнейший ноутбук за $2299 и безрамочный монитор
NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX Turing для ноутбуковNVIDIA представила видеокарты GeForce RTX Turing для ноутбуков
CES 2019: Мышь Padrone EasySMX Ring Mouse в виде кольца для пальцаCES 2019: Мышь Padrone EasySMX Ring Mouse в виде кольца для пальца
CES 2019: Лэптопы и ноутбук-трансформер ASUS на базе Chrome OSCES 2019: Лэптопы и ноутбук-трансформер ASUS на базе Chrome OS
CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSyncCES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync
Портативный аккумулятор Xiaomi PowerBank 3: High Version мощностью 45 Вт позволит заряжать ноутбукиПортативный аккумулятор Xiaomi PowerBank 3: High Version мощностью 45 Вт позволит заряжать ноутбуки
LG представила телевизоры 4K OLED 2019 года с поддержкой HDMI 2.1LG представила телевизоры 4K OLED 2019 года с поддержкой HDMI 2.1
Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкойНовинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой
Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждениеУскоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение
Последние новости
Подгружаем последние новости