CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6

Компания HP приурочила к выставке CES 2019 анонс портативного компьютера игрового уровня OMEN 15, продажи которого планируется начать летом.

Представленная новинка — это, как утверждается, первый в мире ноутбук, оснащённый дисплеем с частотой обновления 240 Гц (такая панель будет предлагаться опционально). Экран имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).

Ещё одной особенностью лэптопа является наличие адаптера Wi-Fi 6, или 802.11ax. Этот стандарт обещает улучшить спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличить теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Компьютер несёт на борту процессор Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake с шестью ядрами (2,2–4,1 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2666 составляет 16 Гбайт. Ноутбук укомплектован жёстким диском вместимостью 1 Тбайт и твердотельным модулем М.2 ёмкостью 128 Гбайт.

Новинка оборудована качественными динамиками Bang & Olufsen, клавиатурой с многоцветной подсветкой, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, дискретным графическим ускорителем NVIDIA, а также веб-камерой HP Wide Vision HD.

Набор интерфейсов включает порты USB 3.1 Gen 2 Type-C / Thunderbolt 3, USB 3.0 Gen 1 Type-A, Mini DisplayPort и HDMI 2.0. Габариты составляют 359,9 ? 266,7 ? 24,9 мм, вес — 2,38 кг.

Приобрести ноутбук HP OMEN 15 можно будет по цене от 1370 долларов США .



