CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

Компания GIGABYTE продемонстрирует на выставке CES 2019, которая распахнёт двери в ближайшие дни, новый монитор игрового класса под брендом Aorus.

Полностью технические характеристики панели пока не раскрываются. Но известно, что она обладает разрешением 2560 ? 1440 точек (формат QHD) и частотой обновления 144 Гц.

Глубина цвета составляет 10 бит. Реализована технология FreeSync, благодаря которой повышается плавность игрового процесса. Размер экрана, по имеющимся данным, составляет 27 дюймов по диагонали.

Новинка наделена многоцветной RGB-подсветкой. Подставка позволяет использовать панель как в стандартной альбомной, так и в портретной ориентации.

Реализованы функции Picture in Picture и Picture by Picture, технологии Aim Stabilizer, Black Equalizer и Super Resolution, а также система Low Blue Light.

О том, когда и по какой цене монитор поступит в продажу, к сожалению, ничего не сообщается.



