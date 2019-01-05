CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

Компания GIGABYTE продемонстрирует на выставке CES 2019, которая распахнёт двери в ближайшие дни, новый монитор игрового класса под брендом Aorus.

Полностью технические характеристики панели пока не раскрываются. Но известно, что она обладает разрешением 2560 ? 1440 точек (формат QHD) и частотой обновления 144 Гц.

CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

Глубина цвета составляет 10 бит. Реализована технология FreeSync, благодаря которой повышается плавность игрового процесса. Размер экрана, по имеющимся данным, составляет 27 дюймов по диагонали.

CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

Новинка наделена многоцветной RGB-подсветкой. Подставка позволяет использовать панель как в стандартной альбомной, так и в портретной ориентации.

CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync

Реализованы функции Picture in Picture и Picture by Picture, технологии Aim Stabilizer, Black Equalizer и Super Resolution, а также система Low Blue Light.

О том, когда и по какой цене монитор поступит в продажу, к сожалению, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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