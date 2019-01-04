Характеристики и цены процессоров AMD Ryzen 3000 на базе Zen 2

В сети были обнародованы предположительные характеристики и стоимость грядущих процессоров AMD нового поколения серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 – Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5. Представлены новинки будут на CES 2019.

Ппоцессоры AMD с архитектурой Zen 2 станут первыми настольными чипами, выполнеными 7-нм технологическому процессу со значительно увеличеным количеством обрабатываемых инструкций за такт относительно предшествующих поколений, что позволит увеличить однопоточную производительность и рабочие частоты.

AMD Ryzen 9 3800X и Ryzen 9 3850X

Новым флагманским процессором станет AMD Ryzen 9 3800X с увеличенным в 2 раза до 16 количеством ядер и 32 потоков относительно нынешнего массового флагмана Ryzen 7 2700X. Базовая тактовая частота равна 3,9 ГГц, а в форсированном режиме – 4,7 ГГц. Интегрированное видеоядро отсутствует. Показатель тепловыделения TDP составляет 125 Вт, против 95 Вт у современных 8-ядерных процессоров, что является весьма скромным показателем учитывая 2-кратный прирост количества ядер. Стоимость флагмана составит $449.

Наиболее производительным решением станет AMD Ryzen 9 3850X с повышенными до 4,3 и 5,1 ГГц частотами, а также увеличенным до 135 Вт TDP. Рекомендованная стоимость топового чипа составит $499, а представлен он будет в мае 2019 года отдельно от других представителей нового поколения.

AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3700

Линейка AMD Ryzen 7 3000 будет представлена процессорами Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3700 с 12 ядрами и 24 потоками. Базовая и форсированная частоты новых чипов составит 4,2 и 5 ГГц, а также 3,8 и 4,6 ГГц, а TDP – 105 и 95 Вт соответственно. Стоимость процессоров составит $329 и $299 соответственно.

AMD Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600

Среднеуровневая линейка AMD Ryzen 5 будет представлена процессорами Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700 с 8 ядрами и 16 потоками. Базовая и форсированная частоты новых чипов составит 4 и 4,8 ГГц, а также 3,6 и 4,4 ГГц, а TDP – 95 и 65 Вт соответственно. Стоимость среднеуровневых процессоров составит $229 и $178 соответственно.

AMD Ryzen 3 3000X и Ryzen 3 3000

Бюджетная линейка AMD Ryzen 5 будет представлена процессорами Ryzen 3 3000X и Ryzen 3 3000 с 6 ядрами и 12 потоками. Базовая и форсированная частоты новых чипов составит 3,5 и 4,3 ГГц, а также 3,2 и 4 ГГц, а TDP – 65 и 50 Вт соответственно. Стоимость бюджетных процессоров составит $129 и $99 соответственно.