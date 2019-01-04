LG представила телевизоры 4K OLED 2019 года с поддержкой HDMI 2.1

LG не дождалась выставки CES 2019 и за несколько дней до открытия представила своё семейство OLED-телевизоров 2019 года, включающее модели C9 (55", 65", 77"), E9 (55", 65"), W9 (65", 77") и B9 (выйдет позже в этом году) с разрешением 4K, а также заявила о подготовке запуска Z9 с разрешением 8K. Все они оснащены портами стандарта HDMI 2.1, улучшенными игровыми характеристиками благодаря поддержке VRR (аналог Freesync), модернизированным видеопроцессором, обновлённой платформой webOS и, разумеется, функциями искусственного интеллекта — куда же без них.

HDMI 2.1 расширяет полосу пропускания и позволяет выводить картинку 4K при частоте в 120 кадров/с (HFR, High Frame Rate). Кроме того, HDMI 2.1 обеспечивает ряд других полезных функций OLED-телевизоров LG 2019 года, включая HDMI eARC, благодаря чему обеспечивается вывод и трансляция звука без потерь через порт HDMI eARC. LG B9 будут оснащены процессором Alpha 7 второго поколения, в то время как другие модели получат Alpha 9 второго поколения. Дизайн моделей в значительной степени повторяет прошлогодний, хотя и с некоторыми изменениями.

LG C9, E9 и W9 поддерживают четыре формата HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision и Advanced HDR). Корейская компания продолжает игнорировать конкурентный стандарт в лице Samsung HDR10+, утверждая, что тот же эффект на её моделях достигается просто с помощью динамического режима Tone mapping. Сама OLED-панель от LG Display почти не изменилась, но в этом году телевизоры получат улучшенный антибликовый фильтр.

LG обещает, что модернизированный видеопроцессор второго поколения Alpha 9 отличается улучшенными алгоритмами обработки цветов и движений. Следует ли понимать, что они не будут подвержены недавно озвученной массовой проблеме OLED-панелей? Для улучшения изображения, в частности, применяются алгоритмы машинного обучения AI Picture, автоматически анализирующие контент (для улучшения звука применяется AI Sound).

Как уже отмечалось, поддерживается и технология HDMI VRR (переменная частота обновления), которая впервые была реализована в телевизорах Samsung и в консолях Xbox One S/X в прошлом году. Благодаря ей снижаются разрывы кадров и запаздывания. Телевизоры также поддерживают HDMI ALLM (Automatic Low Latency Mode), который автоматически активируется при запуске игр на Xbox One. В настоящее время PlayStation 4 не поддерживает VRR и ALLM. Помимо этого, LG обещает, что её новые телевизоры отображают картинку с запаздыванием всего 13 мс — это, возможно, самый низкий показатель на рынке.

LG представила обновлённую версию webOS 4.5, в которой, например, появился режим интеллектуального подбора материалов из приложений вроде Netflix на основе предпочтений пользователя. Оптимизирован внешний вид «карточек» (значков приложений), и теперь они занимают меньше места. Компания расширит возможности голосового помощника, в том числе поддержку Google Assistant. На английском языке голосовые функции будут доступны на телевизорах LG более чем в 140 странах. LG также добавит поддержку Amazon Alexa в модели 2019 года. О возможности появления аналогичных функций webOS на старых телевизорах компания ничего не сообщает.



