Память GDDR6 сейчас на 70 % дороже, чем GDDR5

Новейший стандарт памяти GDDR6, внедрённый NVIDIA в своих последних графических ускорителях серии GeForce RTX 20, требует заметной переплаты. По крайней мере, об этом сообщает недавний отчёт ресурса 3DCenter.org со ссылкой на цены из прейскуранта поставщика электронных компонентов DigiKey.

Согласно этой информации, стандартные чипы памяти GDDR6 (от 14 Гбит/с) от Micron Technology стоят более чем на 70 процентов дороже, чем обычные чипы GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с той же ёмкости плотности и от того же производителя. На стоимость GDDR5 влияет не только быстрое моральное устаревание из-за появления нового стандарта, но и переизбыток предложения этих кристаллов.

Несмотря на то, что чипы GDDR6 доступны в более дешёвых вариантах со скоростью 13 Гбит/с и 12 Гбит/с, NVIDIA использует только варианты 14 Гбит/с. Ходят слухи, что даже в готовящейся к выпуску видеокарте GeForce RTX 2060 для более массового рынка компания будет применять всё те же чипы скоростью 14 Гбит/с (для вариантов с памятью GDDR6).

Такое сильное несоответствие в ценах между GDDR6 и GDDR5 может объяснить, почему NVIDIA вообще разрабатывает варианты GeForce RTX 2060 с памятью GDDR5. Производители видеокарт могут сэкономить около $22 на карте, если будут использовать шесть чипов GDDR5 вместо шести GDDR6, а в рознице это может легко привести к разнице в цене до $50.



