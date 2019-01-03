Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320

Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, анонсировала LED-проектор Mi Home Projector Lite, также известный как Mijia Projector Youth Version.

Ранее сообщалось, что устройство способно формировать изображение размером до 120 дюймов по диагонали. Однако обнародованные теперь технические характеристики говорят о том, что размер картинки может достигать 200 дюймов.

Новинка соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 точек. Яркость достигает 500 ANSI-люмен. Говорится о поддержке HDR10, Dolby Atmos и DTS.

Проектор оборудован интегрированным динамиком, интерфейсами HDMI и USB. Говорится о поддержке голосового управления. Заявленный срок службы достигает 30 тыс. часов.

Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от 0

Устройство выполнено в корпусе белого цвета высотой приблизительно 15 сантиметров. Вес составляет 1,3 килограмма.

В рамках краудфандинговой кампании Xiaomi Mi Home Projector Lite предлагается за 320 долларов США. В дальнейшем цена поднимется до 365 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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