Против NVIDIA готовят коллективный судебный иск из-за падения криптовалют

Компания NVIDIA не раз утверждала, что снижение спроса на её видеокарты со стороны майнеров криптовалют не окажет влияния на бизнес компании, так как GPU производителя пользуются высоким спросом на игровом рынке.
Тем не менее, стоимость криптовалют упала, интерес майнеров к видеокартам снизился, а акции NVIDIA упали на 54%, относительно прошлогоднего максимума.
В иске утверждается, что NVIDIA вводит в заблуждение акционеров, переоценивая свои способности выдержать обвал рынка криптовалют. Юридическая фирма, инициировавшая судебный процесс утверждает, что производитель GPU должен возместить убытки всем пострадавшим.