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Ноутбук ASUS Y406UA с 14? дисплеем весит полтора килограмма Компания ASUS выпустила портативный компьютер Y406UA, построенный на аппаратной платформе Kaby Lake R корпорации Intel . Новинка оснащена дисплеем размером 14 дюймов по диагонали. Покупателям будут предлагаться модификации с панелью HD (1366 ? 768 точек) и Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Топовая конфигурация предполагает использование процессора Core i7-8550U. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,8 ГГц и возможностью повышения до 4,0 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 620. Ноутбук несёт на борту 4 или 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 SSD вместимостью от 128 до 512 Гбайт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, интерфейсы USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А, USB 2.0, HDMI, слот microSD, стереофонические динамики мощностью 2 Вт. Габариты составляют 322,4 ? 210 ? 17,7 мм. Весит портативный компьютер полтора килограмма. Применена операционная система Microsoft Windows 10.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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