Ноутбук ASUS Y406UA с 14? дисплеем весит полтора килограмма

Ноутбук ASUS Y406UA с 14″ дисплеем весит полтора килограмма

Компания ASUS выпустила портативный компьютер Y406UA, построенный на аппаратной платформе Kaby Lake R корпорации Intel.

Новинка оснащена дисплеем размером 14 дюймов по диагонали. Покупателям будут предлагаться модификации с панелью HD (1366 ? 768 точек) и Full HD (1920 ? 1080 пикселей).

Топовая конфигурация предполагает использование процессора Core i7-8550U. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,8 ГГц и возможностью повышения до 4,0 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 620.

Ноутбук ASUS Y406UA с 14″ дисплеем весит полтора килограмма

Ноутбук несёт на борту 4 или 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 SSD вместимостью от 128 до 512 Гбайт.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, интерфейсы USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А, USB 2.0, HDMI, слот microSD, стереофонические динамики мощностью 2 Вт.

Ноутбук ASUS Y406UA с 14″ дисплеем весит полтора килограмма

Габариты составляют 322,4 ? 210 ? 17,7 мм. Весит портативный компьютер полтора килограмма. Применена операционная система Microsoft Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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