Chuwi Herobook: лэптоп с 14-дюймовым экраном и процессором Intel

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску портативный компьютер Herobook, оборудованный дисплеем размером 14,1 дюйма по диагонали.

Сообщается, что «сердцем» ноутбука послужит процессор Intel Atom X5 с четырьмя вычислительными ядрами. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. Упомянут флеш-накопитель вместимостью от 64 Гбайт.

Разрешение экрана не уточняется, но, вероятнее всего, будет применена панель формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Говорится о наличии интерфейсов mini-HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, 3,5-миллиметрового гнезда для наушников и слота для карты microSD.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 38 Вт·ч. Портативный компьютер будет поставляться с операционной системой Microsoft Windows 10.

Обнародованные изображения говорят о наличии клавиатуры без цифрового блока кнопок в правой части и довольно большого тачпада.

Chuwi Herobook будет относиться к ноутбукам начального уровня. Официальный анонс новинки ожидается в следующем месяце; информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



