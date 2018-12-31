На NVIDIA подали в суд за вводящие в заблуждение заявления

Ведущий производитель графических процессоров, компания NVIDIA, столкнулась с коллективным судебным иском, поданным после того, как компания сообщила об убытках, связанных с падением спроса на GPU для майнинга криптовалюты из-за обрушения цен на криптовалютном рынке.

HedgeMaven

Юридическая фирма Schall Law Firm объявила 24 декабря о подаче судебного иска. В нём NVIDIA обвиняется в том, что делала «ложные и вводящие в заблуждение заявления для рынка». В частности, NVIDIA обвиняется в том, что «рекламировала свою способность контролировать рынок криптовалют и по мере необходимости оперативно вносить изменения в свой бизнес».

Согласно иску, NVIDIA также утверждала, что «любое падение спроса на её графические процессоры среди майнеров криптовалюты не окажет негативного влияния на бизнес компании из-за высокого спроса на графические процессоры со стороны игрового рынка». Тем не менее, после краха майнингового бизнеса компания NVIDIA получила наихудший показатель в фондовом индексе S&P 500. После массовой распродажи акций компании их биржевой курс упал на 54 %.

Проведенный компанией Susquehanna в середине ноября анализ показал, что майнинг Ethereum (ETH) с использованием графических процессоров больше не является доходным. По состоянию на 1 ноября месячная прибыль у майнеров Ethereum, использующих GPU, упала до нуля, тогда как в июле 2017 года она составляла почти $150 в месяц на одну видеокарту.

Фирма Schall Law Firm приглашает всех инвесторов, купивших акции NVIDIA в период с 15 августа 2017 по 15 ноября 2018, обратиться к её представителям до 19 февраля 2019 года.

Schall Law Firm призывает всех владельцев акций NVIDIA, потерпевших убытки, присоединиться к коллективному иску.



