NVIDIA готовит сразу несколько версий GeForce RTX 2060

За время жизни видеокарта среднего уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 обросла несколькими вариантами конфигурации: с различным объёмом видеопамяти, с шиной памяти разной ширины и с отличающимся числом CUDA-ядер. Похоже, с перспективной видеокартой GeForce RTX 2060 поколения Turing нас ожидает нечто подобное. Как следует из открытых данных, которые можно найти в базе данных нотификаций Евразийской Экономической Комиссии, NVIDIA сконструировала как минимум шесть вариантов GeForce RTX 2060 с разным объёмом и типом видеопамяти.

До сих пор считалось, что карты семейства GeForce RTX 2060 будут основываться на чипе TU106 с 1920 CUDA-ядрами и получат в своё распоряжение 6 Гбайт GDDR6-памяти c 192-битной шиной. Однако теперь оказывается, что NVIDIA предусмотрела сразу шесть вариантов GeForce RTX 2060. Помимо базовой версии с 6 Гбайт видеопамяти предусматриваются модификации с 3 и 4 Гбайт памяти, причём в каждом случае может использоваться как GDDR6, так и GDDR5 SDRAM. Не исключено, что вместо GDDR5-памяти могут использоваться и чипы GDDR5X, но такая память отличается от GDDR6 по полосе пропускания не слишком сильно, поэтому вероятнее, что в младших видеокартах ставка будет сделана именно на GDDR5.

Иными словами, как и в случае с GeForce GTX 1060, в семействе NVIDIA GeForce RTX 2060 запланировано сразу несколько разнородных продуктов с различной ценой и уровнем производительности. Скорее всего, все одни будут представлены не одновременно, и в начале января мы получим лишь базовую версию, оснащённую 6 Гбайт GDDR6. Модификации же с урезанными объёмами памяти, как правило, выходят несколько позднее и служат для «затыкания дыр» в ассортименте. Поэтому сроки и вероятность выхода удешевлённых версий GeForce RTX 2060 во многом зависят от того, как будет действовать на графическом рынке компания AMD.

Кроме того, логично предположить, что графические процессоры, применяемые в картах GeForce RTX 2060 с 6 и 3 Гбайт видеопамяти, могут получить различное число CUDA-ядер. А видеокарты GeForce RTX 2060 с 4 Гбайт видеопамяти, очевидно, будут использовать иную по ширине шину памяти.

Официальный анонс GeForce RTX 2060 ожидается 6 января, а начало продаж запланировано на середину месяца.



