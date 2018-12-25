Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 2050 станет на 36% быстрее, чем GTX 1050

В базе данных бенчмарка Geekbench был обнаружен грядущий бюджетный видеоускоритель NVIDIA GeForce GTX 2050 (или GeForce GTX 1150), что пролило свет на его характеристики и уровень производительности.

NVIDIA GeForce RTX 2050

Исходя из данных бенчмарка, видеочип GeForce GTX 2050 с частотой 1560 МГц оснащен 14 вычислительными блоками с 896 ядрами CUDA, а объем видеопамяти составляет 4 ГБ. Это позволило грядущему ускорителю набрать 114 206 баллов. Тогда как GTX 1050 Ti и RTX 2060 оценены 84 000 и 211 876 баллами соответственно. Таким образом, прирост производительности по сравнению с предыдущей бюджетной видеокартой GTX 1050 Ti составляет 36%.

NVIDIA GeForce RTX 2050 слухи

Ожидается, что NVIDIA представит GeForce GTX 2050 на выставке CES 2019, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года.


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