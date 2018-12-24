Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Компания Intel сейчас активно разрабатывает свои собственные дискретные графические процессоры и планирует уже в 2020 году представить как профессиональные, так и потребительские видеокарты на их основе. В ожидании этого события многие пользователи гадают, как будут выглядеть новинки, и у некоторых это выливается в создание собственных концептов.

Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Автор рендеров, 3D-дизайнер Криштиану Сикейра (Cristiano Siqueira), посчитал, что видеокарты Intel Xe могут быть выполнены в том же стиле, что и твердотельные накопители Intel Optane 905P в формате карт расширения PCI Express. Поэтому система охлаждения с вентилятором тангенциального типа, по его мнению, должна обладать чёрным кожухом с синей подсветкой, идущей по всей дине. А на тыльной стороне печатной платы должна устанавливаться усиливающая пластина с логотипом Intel Xe.

Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Конечно, это лишь концепт, основанный на фантазии одного из энтузиастов, и на самом деле видеокарты Intel будут выглядеть иначе. Однако данные изображения получили весьма положительные отзывы, и были отмечены даже представителями Intel. Крис Хук (Chris Hook), глава маркетинга дискретной графики Intel, поблагодарил создателя за замечательный концепт, а также выразил надежду, что интерес к дискретной графике Intel будет только расти.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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