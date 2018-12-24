Фанаты фантазируют, как могла бы выглядеть видеокарта Intel Xe

Компания Intel сейчас активно разрабатывает свои собственные дискретные графические процессоры и планирует уже в 2020 году представить как профессиональные, так и потребительские видеокарты на их основе. В ожидании этого события многие пользователи гадают, как будут выглядеть новинки, и у некоторых это выливается в создание собственных концептов.

Автор рендеров, 3D-дизайнер Криштиану Сикейра (Cristiano Siqueira), посчитал, что видеокарты Intel Xe могут быть выполнены в том же стиле, что и твердотельные накопители Intel Optane 905P в формате карт расширения PCI Express. Поэтому система охлаждения с вентилятором тангенциального типа, по его мнению, должна обладать чёрным кожухом с синей подсветкой, идущей по всей дине. А на тыльной стороне печатной платы должна устанавливаться усиливающая пластина с логотипом Intel Xe.

Конечно, это лишь концепт, основанный на фантазии одного из энтузиастов, и на самом деле видеокарты Intel будут выглядеть иначе. Однако данные изображения получили весьма положительные отзывы, и были отмечены даже представителями Intel . Крис Хук (Chris Hook), глава маркетинга дискретной графики Intel , поблагодарил создателя за замечательный концепт, а также выразил надежду, что интерес к дискретной графике Intel будет только расти.



