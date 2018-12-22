Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов
Компания Intrinsyc выпустила комплект Qualcomm Flight Pro, рассчитанный на разработчиков, проектирующих беспилотные летательные аппараты и робототехнические устройства.
«Сердце» платформы — процессор Qualcomm Snapdragon 820, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра Kryo с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 530. Чип работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 RAM.
Конфигурация решения предусматривает наличие флеш-модуля UFS вместимостью 32 Гбайт, слота microSD, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2?2 MU-MIMO и Bluetooth 4.2.
Платформа включает модуль систем спутниковой навигации, гироскоп, акселерометр, электронный компас и датчик давления.
В комплект входят четыре камеры для реализации средств машинного зрения. Это камера на основе 13-мегапиксельного сенсора Sony IMX214 с возможностью записи видео в формате 4К @ 30 fps, стереокамера и дополнительная камера для установки на днище дрона.
Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 10 до плюс 70 градусов Цельсия.
Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro стоит от 950 долларов США. Дополнительная информация о решении доступна здесь.
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22.12.2018 06:49