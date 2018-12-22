Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов

Компания Intrinsyc выпустила комплект Qualcomm Flight Pro, рассчитанный на разработчиков, проектирующих беспилотные летательные аппараты и робототехнические устройства.

«Сердце» платформы — процессор Qualcomm Snapdragon 820, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра Kryo с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 530. Чип работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 RAM.

Конфигурация решения предусматривает наличие флеш-модуля UFS вместимостью 32 Гбайт, слота microSD, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2?2 MU-MIMO и Bluetooth 4.2.

Платформа включает модуль систем спутниковой навигации, гироскоп, акселерометр, электронный компас и датчик давления.

В комплект входят четыре камеры для реализации средств машинного зрения. Это камера на основе 13-мегапиксельного сенсора Sony IMX214 с возможностью записи видео в формате 4К @ 30 fps, стереокамера и дополнительная камера для установки на днище дрона.

Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 10 до плюс 70 градусов Цельсия.

Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro стоит от 950 долларов США . Дополнительная информация о решении доступна здесь.



