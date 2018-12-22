Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов

Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов

Компания Intrinsyc выпустила комплект Qualcomm Flight Pro, рассчитанный на разработчиков, проектирующих беспилотные летательные аппараты и робототехнические устройства.

«Сердце» платформы — процессор Qualcomm Snapdragon 820, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра Kryo с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 530. Чип работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 RAM.

Конфигурация решения предусматривает наличие флеш-модуля UFS вместимостью 32 Гбайт, слота microSD, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2?2 MU-MIMO и Bluetooth 4.2.

Платформа включает модуль систем спутниковой навигации, гироскоп, акселерометр, электронный компас и датчик давления.

Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов

В комплект входят четыре камеры для реализации средств машинного зрения. Это камера на основе 13-мегапиксельного сенсора Sony IMX214 с возможностью записи видео в формате 4К @ 30 fps, стереокамера и дополнительная камера для установки на днище дрона.

Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 10 до плюс 70 градусов Цельсия.

Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro стоит от 950 долларов США. Дополнительная информация о решении доступна здесь.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Инцидент на заводе Intel в Хиллсборо отправил на больничные койки 21 сотрудникаИнцидент на заводе Intel в Хиллсборо отправил на больничные койки 21 сотрудника
Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250
Huawei представила обновленные ноутбуки MateBook 13 на базе Intel Whiskey LakeHuawei представила обновленные ноутбуки MateBook 13 на базе Intel Whiskey Lake
В 2019 году оперативная и флеш-память ощутимо подешевеютВ 2019 году оперативная и флеш-память ощутимо подешевеют
Silicon Power представила модули памяти Xpower Turbine RGB с яркой подсветкойSilicon Power представила модули памяти Xpower Turbine RGB с яркой подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую системуПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую систему
Qualcomm Snapdragon 8cx – мощнейший 7-нм ARM-процессор для ноутбуковQualcomm Snapdragon 8cx – мощнейший 7-нм ARM-процессор для ноутбуков
«Ryzen MAX»: специальная комплектация Ryzen 5 2600X и Ryzen 7 2700 с улучшенным охлаждением«Ryzen MAX»: специальная комплектация Ryzen 5 2600X и Ryzen 7 2700 с улучшенным охлаждением
G.Skill представила высокоскоростные комплекты Trident Z DDR4 большой ёмкостиG.Skill представила высокоскоростные комплекты Trident Z DDR4 большой ёмкости
Адаптер SilverStone ECM24 поможет создать накопитель PCIe на основе модуля М.2Адаптер SilverStone ECM24 поможет создать накопитель PCIe на основе модуля М.2
Qualcomm готовит 32-Вт систему быстрой зарядки Quick ChargeQualcomm готовит 32-Вт систему быстрой зарядки Quick Charge
Xiaomi Mi VR Super Player: комплект из VR-шлема и набора игр за $260Xiaomi Mi VR Super Player: комплект из VR-шлема и набора игр за $260
Galax HOF Extreme OC Lab Edition DDR4-4600: комплект памяти для игрового ПКGalax HOF Extreme OC Lab Edition DDR4-4600: комплект памяти для игрового ПК
ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000
Шлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре QualcommШлем ВР Pico G2 построен на топовом процессоре Qualcomm
Последние новости
Подгружаем последние новости