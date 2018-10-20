AUO показала 12,1-дюймовый дисплей MicroLED

AUO показала 12,1-дюймовый дисплей MicroLED

Компания AU Optronics (AUO), по сообщениям сетевых источников, создала новый дисплей на основе технологии MicroLED, имеющий размер 12,1 дюйма по диагонали.

В изделии используются микроскопические светодиоды. Экраны на базе MicroLED обеспечивают изображение великолепного качества. Такие панели отличаются высокой надёжностью и эффективностью, в том числе обладают большим сроком службы и низким энергопотреблением.

AUO показала 12,1-дюймовый дисплей MicroLED

Продемонстрированный дисплей AUO характеризуется разрешением 1920 ? 720 точек. Пиксельная плотность составляет 169 PPI (точек на дюйм).

AUO показала 12,1-дюймовый дисплей MicroLED

Кроме того, в компании AUO создали передовой 15,6-дюймовый LCD-дисплей для игровых ноутбуков. Эта панель соответствует формату 4К — 3840 ? 2160 пикселей. Говорится о поддержке DisplayHDR 100, максимальной яркости в 1150 кд/м2 и контрастности свыше 100 000:1.

AUO показала 12,1-дюймовый дисплей MicroLED

Наконец, в AUO разработан экран LTPS TFT LCD размером 2 дюйма для шлемов виртуальной реальности. Этот дисплей обладает разрешением 1440 ? 1440 точек, яркость 150 кд/м2 и контрастностью до 1 000 000:1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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