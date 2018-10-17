Amazon представила электронную книгу Kindle Paperwhite с влагозащитой IPX8

Компания Amazon анонсировала десятое поколение электронной книги Kindle Paperwhite. Главным обновлением в новинке стала защита от воды по стандарту IPX8. Помимо этого, Kindle Paperwhite стал самым тонким и легким из всех поколений электронных книг. Толщина устройства составляет 8,18 мм, вес – 182 грамма.
Дисплей в Kindle Paperwhite не изменился. Это все тот же 6-дюймовый сенсорный экран E-Ink Carta с плотностью свыше 300 ppi. Объем памяти увеличился вдвое, и теперь составляет 8/32 ГБ.
Новинка получила поддержку аудиокниг Audible, которые можно слушать через беспроводные наушники или колонку.
Также стоит отметить улучшенную подсветку. Теперь электронная книга имеет пять светодиодов, а не четыре, как было ранее. Главным разочарованием стало отсутствие порта USB-C. Благодаря влагозащите устройство выдержит без последствий погружение в воду на глубину до 2-х метров не более 1 часа.
На данный момент Kindle Paperwhite доступна для предзаказа в США. Поставки электронной книги стартуют с 7 ноября. Стоимость Kindle Paperwhite в базовой конфигурации с 8 ГБ флэш-памяти и Wi-Fi составляет $130 (на $10 дороже предшественника), версия с 32 ГБ памяти обойдется в $160, а вариант с поддержкой 3G продается по цене $250.