Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7

Компания CTL анонсировала новый компьютер небольшого форм-фактора Chromebox CBx1, построенный на платформе Intel Kaby Lake R.

Устройство выполнено в компактном корпусе чёрного цвета. В качестве программной платформы применяется операционная система Chrome OS.

«Сердце» неттопа — процессор Intel Core i7-8550U. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, максимальная — 4,0 ГГц.

В состав названного процессора входит интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics 620. Для вывода изображения имеется цифровой интерфейс HDMI.

Неттоп несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельный модуль вместимостью 32 Гбайт. Есть гигабитный Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Набор доступных интерфейсов включает два порта USB 2.0 и три порта USB 3.0. Кроме того, предусмотрен один симметричный порт USB Type-C.

По желанию заказчика объём ОЗУ может быть увеличен до 16 Гбайт, а вместимость накопителя — до 256 Гбайт.

Базовая цена мини-компьютера CTL Chromebox CBx1 составляет 600 долларов США .



