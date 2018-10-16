Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7
Компания CTL анонсировала новый компьютер небольшого форм-фактора Chromebox CBx1, построенный на платформе Intel Kaby Lake R.
Устройство выполнено в компактном корпусе чёрного цвета. В качестве программной платформы применяется операционная система Chrome OS.
«Сердце» неттопа — процессор Intel Core i7-8550U. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, максимальная — 4,0 ГГц.
В состав названного процессора входит интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics 620. Для вывода изображения имеется цифровой интерфейс HDMI.
Неттоп несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельный модуль вместимостью 32 Гбайт. Есть гигабитный Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Набор доступных интерфейсов включает два порта USB 2.0 и три порта USB 3.0. Кроме того, предусмотрен один симметричный порт USB Type-C.
По желанию заказчика объём ОЗУ может быть увеличен до 16 Гбайт, а вместимость накопителя — до 256 Гбайт.
Базовая цена мини-компьютера CTL Chromebox CBx1 составляет 600 долларов США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.10.2018 04:26