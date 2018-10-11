DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память

DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память

Заканчивается первая декада октября и аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce готовы вновь корректировать прогноз о будущем состоянии рынка памяти DRAM и NAND. Предыдущий прогноз, напомним, предсказывал снижение цен на DRAM к концу четвёртого квартала 2018 года на величину до 5 %. Обновлённый прогноз, который компания опубликовала во вторник, подтверждает этот уровень и предсказывает возможность более сильного дальнейшего снижения цен как на DRAM, так и на память NAND.

Несмотря на приближающийся сезон праздников и ожидаемый рост покупательской активности, в четвёртом квартале должно произойти последовательное (поквартальное) снижение средней цены продаж на DRAM на величину не менее 5 %, что прервёт длившийся 9 кварталов «суперцикл» роста цен на оперативную память. О приближении этого события предупреждает вялый рост цен на память DRAM в третьем квартале (на уровне до 2 %) и ряд объективных факторов.

Во-первых, рынок смартфонов в этом году не показал и не обещает удивительных продаж. Во-вторых, поставки серверов всё ещё не могут считаться удовлетворительными. В-третьих, дефицит процессоров Intel снижает объёмы выпуска компьютеров и, как следствие, требует меньше памяти. Производители памяти понимают проблему и будут стремиться сократить вложения в производство, чтобы опустить поставки до или ниже уровня спроса. Но перепроизводства в 2019 году всё равно не удастся избежать, уверены аналитики. Так, в 2019 году снижение цен на DRAM в годовом отношении составит уже 15–20 %.

DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память

Квартальное снижение цен на NAND на уровне 10 % наблюдалось уже в третьем квартале 2018 года. В четвёртом квартале ожидается снижение цен ещё на величину от 10 % до 15 %. При этом контрактные цены на 3D NAND TLC как на самую популярную у производителей память снизятся более чем на 15 %, за что надо благодарить конкуренцию в этом сегменте рынка. Также к снижению цен на NAND ведёт торговая война США и Китая и снижение темпа продаж смартфонов.

DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память

QLC 3D NAND компании Toshiba

Удержать небольшой разрыв между предложением и спросом на NAND производители смогут, если задержат перевод производства на выпуск 96-слойной 3D NAND. По оценкам специалистов, к четвёртому кварталу 2019 года объём производства NAND в годовом сравнении увеличится на 5 %. При этом производство 3D NAND за это же время обещает увеличиться на 20 %. Следовательно, производители могут пересмотреть планы по модернизации линий по выпуску многослойной памяти в сторону уменьшения. Если этого не сделать, в 2019 году цены на NAND в годовом сравнении уменьшатся на 25–30 %, что не понравится как производителям памяти, так и их акционерам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Новые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работатьНовые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работать
Блок рекламы


Похожие новости
Самодостаточный VR-шлем Oculus Quest выйдет в 2019 годуСамодостаточный VR-шлем Oculus Quest выйдет в 2019 году
Фотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 годаФотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 года
Мировой рынок AR/VR-шлемов в 2018 году вырастет практически на третьМировой рынок AR/VR-шлемов в 2018 году вырастет практически на треть
Foxconn станет крупнейшим производителем телевизоров в 2018 годуFoxconn станет крупнейшим производителем телевизоров в 2018 году
Объём мирового рынка смарт-часов в 2018 году приблизится к 50 млн единицОбъём мирового рынка смарт-часов в 2018 году приблизится к 50 млн единиц
DRAMeXchange: дефицит процессоров Intel влияет на рынок оперативной памятиDRAMeXchange: дефицит процессоров Intel влияет на рынок оперативной памяти
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX используют память GDDR6 от MicronВидеокарты NVIDIA GeForce RTX используют память GDDR6 от Micron
Игровые дисплеи NVIDIA BFGD выйдут только в следующем году и будут стоить очень дорогоИгровые дисплеи NVIDIA BFGD выйдут только в следующем году и будут стоить очень дорого
Apple может выпустить новый Mac Mini уже в этом годуApple может выпустить новый Mac Mini уже в этом году
Планы в отношении фотосистемы Nikon Z на 2018 и 2019 годыПланы в отношении фотосистемы Nikon Z на 2018 и 2019 годы
Последние новости
Подгружаем последние новости