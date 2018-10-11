DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память

Заканчивается первая декада октября и аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce готовы вновь корректировать прогноз о будущем состоянии рынка памяти DRAM и NAND. Предыдущий прогноз, напомним, предсказывал снижение цен на DRAM к концу четвёртого квартала 2018 года на величину до 5 %. Обновлённый прогноз, который компания опубликовала во вторник, подтверждает этот уровень и предсказывает возможность более сильного дальнейшего снижения цен как на DRAM, так и на память NAND.

Несмотря на приближающийся сезон праздников и ожидаемый рост покупательской активности, в четвёртом квартале должно произойти последовательное (поквартальное) снижение средней цены продаж на DRAM на величину не менее 5 %, что прервёт длившийся 9 кварталов «суперцикл» роста цен на оперативную память. О приближении этого события предупреждает вялый рост цен на память DRAM в третьем квартале (на уровне до 2 %) и ряд объективных факторов.

Во-первых, рынок смартфонов в этом году не показал и не обещает удивительных продаж. Во-вторых, поставки серверов всё ещё не могут считаться удовлетворительными. В-третьих, дефицит процессоров Intel снижает объёмы выпуска компьютеров и, как следствие, требует меньше памяти. Производители памяти понимают проблему и будут стремиться сократить вложения в производство, чтобы опустить поставки до или ниже уровня спроса. Но перепроизводства в 2019 году всё равно не удастся избежать, уверены аналитики. Так, в 2019 году снижение цен на DRAM в годовом отношении составит уже 15–20 %.

Квартальное снижение цен на NAND на уровне 10 % наблюдалось уже в третьем квартале 2018 года. В четвёртом квартале ожидается снижение цен ещё на величину от 10 % до 15 %. При этом контрактные цены на 3D NAND TLC как на самую популярную у производителей память снизятся более чем на 15 %, за что надо благодарить конкуренцию в этом сегменте рынка. Также к снижению цен на NAND ведёт торговая война США и Китая и снижение темпа продаж смартфонов.

QLC 3D NAND компании Toshiba

Удержать небольшой разрыв между предложением и спросом на NAND производители смогут, если задержат перевод производства на выпуск 96-слойной 3D NAND. По оценкам специалистов, к четвёртому кварталу 2019 года объём производства NAND в годовом сравнении увеличится на 5 %. При этом производство 3D NAND за это же время обещает увеличиться на 20 %. Следовательно, производители могут пересмотреть планы по модернизации линий по выпуску многослойной памяти в сторону уменьшения. Если этого не сделать, в 2019 году цены на NAND в годовом сравнении уменьшатся на 25–30 %, что не понравится как производителям памяти, так и их акционерам.



