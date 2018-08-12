ADATA представила твердотельный накопитель Ultimate SU800 ёмкостью 2 Тбайт

ADATA представила твердотельный накопитель Ultimate SU800 ёмкостью 2 Тбайт

Компания ADATA выпустила серию твердотельных накопителей Ultimate SU800 в середине 2016 года для конкуренции с производительными SATA-накопителями, вроде Samsung 850 Evo. В данном семействе представлены накопители на памяти 3D TLC NAND объёмом от 128 Гбайт до 1 Тбайт. Теперь же к ним присоединился 2,5-дюймовый SATA-накопитель ёмкостью 2 Тбайт.

Как и в версиях меньшей ёмкости, в новинке используется контроллер Silicon Motion SM2258G и твердотельная память 3D TLC NAND производства компании Micron. У 2-Тбайт модели Ultimate SU800 имеется DRAM-буфер, а также до 8 % её объёма может выделяться под SLC-кеш.

ADATA представила твердотельный накопитель Ultimate SU800 ёмкостью 2 Тбайт

По словам производителя, новинка способна обеспечить скорость последовательного чтения до 560 Мбайт/с, и скорость последовательной записи до 520 Мбайт/с. Производительность в операциях с произвольным доступом достигает 80 тыс. IOPS.

Производитель предоставляет гарантию сроком на три года. Суммарный объём данных, который можно будет записать без потери гарантии на накопитель Ultimate SU800 объёмом 2 Тбайт, составляет 1600 Тбайт. Ориентировочная стоимость новинки составит $379.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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