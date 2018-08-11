Подтверждены характеристики Core i9-9900K и Core i7-9700K: до 4,7 ГГц для восьми ядер реальны

До выхода процессоров Intel Core девятого поколения, также известных под названием Coffee Lake Refresh, остаётся около двух месяцев. Если слухи и утечки не врут, то Intel поделится подробностями о будущих массовых восьмиядерниках уже через несколько дней, однако продавать их начнёт только в октябре. Несмотря на это, сейчас о новинках мы знаем уже довольно много и без информации из первых рук. А очередная утечка хорошо дополняет картину, ведь она представляет собой выдержки из официальной документации Intel с полными характеристиками двух старших новинок — Core i7-9700K и Core i9-9900K.

Процессор Core i7-9700K, обладающий восемью физическими ядрами и таким же числом вычислительных потоков, обладает базовой частотой 3,6 ГГц, а его максимальная турбо-частота может достигать 4,9 ГГц. Собственно, это было известно и раньше, а теперь лишь подтвердилось. Конечно же, столь высокой частоты могут достичь не все ядра разом, а только одно из них. А вот максимальная турбо-частота для всех восьми ядер, работающих одновременно, достигает 4,6 ГГц.

Флагманский Core i9-9900K, который обладает восемью ядрами и способностью исполнять шестнадцать потоков благодаря технологии Hyper-Threading, также предложит базовую частоту 3,6 ГГц. Но максимальная частота при автоматическом динамическом разгоне сможет достигать 5,0 ГГц. Причём её процессор сможет поддерживать при нагрузке не только на одно, но и на два ядра одновременно. А при полной нагрузке на все восемь ядер частота в турбо-режиме сможет увеличиваться до 4,7 ГГц.

Между тем стоит напомнить, что столь высокие заявленные частоты для турбо-режима являются лишь верхней границей, которая в реальной работе может и не достигаться. Согласно задумке Intel , частота в турбо-режиме должна динамически подстраивается с таким расчётом, чтобы энергопотребление не выходило за рамки 95-ваттного теплового пакета, и для восьмиядерных Coffee Lake Refresh это условие скорее всего станет более жёстким требованием, нежели описанные в документе максимальные частоты. Однако для тех пользователей, которым соблюдение электрических и тепловых спецификаций кажется не столь важным, современные материнские платы предлагают функцию Multi-Core Enhancements, позволяющую снять ограничения по TDP и вывести CPU на максимальную разрешённую для турбо-режима частоту. При её активации, очевидно, перспективные восьмиядерные Core i7-9700K и Core i9-9900K смогут работать на частотах 4,6 и 4,7 ГГц соответственно и при полной нагрузке на все ядра.

Кроме того, оба восьмиядерных процессора предложат разблокированные множители, так что энтузиасты смогут заставить их работать и с более высокими частотами. Также отметим, что обе новинки будут обладать одинаковым TDP в 95 Вт и будут оснащены одинаковыми встроенными графическими процессорами, судя по их идентификатору. Также согласно источнику эти процессоры выйдут 26 октября.

В дополнение к сказанному, в базе данных теста производительности 3DMark Fire Strike Ultra обнаружились записи о результатах тестирования компьютеров с шестиядерным Core i5-9600K и восьмиядерным Core i7-9700K. Общая производительность систем отличается не сильно, но вот в обработке физики (Physics Score), за что и отвечает процессор, модель более высокого класса оказалась на 36,8 % быстрее.

Также отметим, что оба процессора тестировались на материнской плате ASRock Z370M Pro4. Совместимость будущих процессоров Coffee Lake Refresh с актуальными платами уже была подтверждена производителями. Однако теперь нет сомнений и в том, что нынешние платы смогут без проблем принять даже будущие процессоры с восемью ядрами. Ранее на этот счёт были сомнения.



