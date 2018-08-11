Слухи: производительность, цены и имена будущего семейства NVIDIA GeForce

NVIDIA хранит молчание относительно своих грядущих 12-нм видеокарт — даже слухи просачиваются довольно скупые, несмотря на ожидаемый скорый запуск. Например, мы по-прежнему не знаем имена новых ускорителей. Впрочем, если верить источникам YouTube-канала AdoredTV, компания может отказаться от своей знаковой маркировки GTX в названиях флагманских ускорителей.

Недавно NVIDIA зарегистрировала несколько новых торговых марок, которые включали Quadro RTX, GeForce RTX и ряд имён, связанных с виртуальной реальностью и технологией Virtual Link, которая, как ожидается, будет частью будущего семейства видеокарт. Согласно данным AdoredTV, серия грядущих ускорителей NVIDIA будет называться GeForce RTX вместо GeForce GTX, чтобы подчеркнуть поддержку технологий расчёта трассировки лучей в реальном времени DirectX Raytracing (DXR) или в интерпретации NVIDIA — GameWorks RTX.

Какие же видеокарты ожидаются на рынке? Сообщаются следующие имена и их примерный уровень производительности и цены:

NVIDIA Titan RTX — $3000, на 50 % быстрее, чем GeForce GTX 1080 Ti;

NVIDIA GeForce RTX 2080 8 Гбайт GDDR6 — $500–$700, на 50 % быстрее, чем GeForce GTX 1080;

NVIDIA GeForce RTX 2070 7 Гбайт GDDR6 – $300–$500, на 40 % быстрее, чем GeForce GTX 1070;

NVIDIA GeForce GTX 2060 5 Гбайт GDDR6 – $200–$300, на 27 % быстрее, чем GeForce GTX 1060;

NVIDIA GeForce GTX 2050 4 Гбайт GDDR5 – $100–$200, на 50 % быстрее, чем GeForce GTX 1050 Ti.

Итак, начнём с флагманской карты NVIDIA Titan RTX. Этот ускоритель под маркой Titan относится к классу полупотребительских решений, о чём красноречиво говорит её цена в $3000, что совпадает со стоимостью современного ускорителя Titan V. Общий объём памяти не указан, но можно ожидать около 24–32 Гбайт HBM2 и чип GV102. Эта карта явно будет близка к Titan V CEO Edition, но с несколькими оптимизациями с точки зрения частоты и конфигурации ядра. Производительность, согласно слухам, будет на 15 % выше по сравнению с Titan V и на 50 % выше, чем у GTX 1080 Ti.

Самой мощной потребительской видеокартой нового семейства будет GeForce RTX 2080, — да, новые слухи указывают, что NVIDIA будет использовать номенклатуру 20XX, а не 11XX, о которой чаще говорили раньше. Так или иначе, но новая видеокарта будет основана на архитектуре Turing и соответственно чипе TU104. Она получит 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 и цену около $500–$700.

На момент выхода GeForce GTX 1080 тоже оценивалась в $700 (Founders Edition), так что такой уровень стоимости вполне ожидаем. Производительность этой карты, как сообщается, будет на 8 % выше, чем у GTX 1080 Ti и на 50 % — чем у GTX 1080. Анонсы Titan RTX, как и GeForce RTX 2080, должны произойти уже в августе, возможно, на SIGGRAPH или Gamescom 2018.

Следующий представитель семейства — GeForce RTX 2070. Эта карта якобы получит чип TU106 и 7 Гбайт видеопамяти GDDR6. Такой объём указывает на 224-битную шину памяти. Это довольно странно, учитывая, что GTX 1070 имела 8 Гбайт GDDR5. Цена ожидается примерно в $300–$500, а производительность заявлена на 17 % выше, чем у GTX 1080 и на 40 % — чем у GTX 1070. Анонс может состояться в сентябре 2018 года.

В серии будут, как минимум, ещё два более простых ускорителя в лице GeForce GTX 2060 и GTX 2050. Эти карты не будут использовать в названии RTX — видимо, из-за того, что их производительности окажется недостаточно для приемлемого качества работы функции трассировки лучей, в отличие от более мощных решений. Они поступят на рынок якобы лишь в ноябре и будут иметь ценники $100–$200 за 2050 и $200–$300 за GTX 2060.

GTX 2060 на базе чипа TU116 получит лишь 5 Гбайт GDDR6, что снова на 1 Гбайт меньше, чем у GTX 1060 (впрочем, на рынке есть варианты 1060 с 5 Гбайт и даже с 3 Гбайт памяти). Вдобавок, её производительность ожидается лишь на 27 % выше, чем у GTX 1060 — не очень хорошие новости для тех, кто рассчитывал на более существенной прирост в наиболее популярном сегменте.

А вот GeForce GTX 2050 на базе чипа TU117, напротив, выглядит довольно интересно. Как сообщается, карта будет оснащаться 4 Гбайт видеопамяти старого образца GDDR5, зато производительность окажется на 50 % выше, чем у GTX 1050 Ti. Если это правда, то при цене до $200 ускоритель вполне имеет шансы стать хитом на массовом рынке.

Впрочем, стоит помнить, что пока не состоялся официальный анонс, ко всем этим сведениям лучше относиться с известной долей недоверия.



