Ноутбук ASUS E406MA имеет безвентиляторную конструкцию

Ноутбук ASUS E406MA имеет безвентиляторную конструкцию

Компания ASUS расширила ассортимент портативных компьютеров, анонсировав модель E406MA на основе аппаратной платформы Intel с кодовым именем Gemini Lake.

Покупатели смогут выбрать между модификациями с процессором Pentium Silver N5000 (четыре ядра; 1,1–2,7 ГГц), Celeron N4100 (четыре ядра; 1,1–2,4 ГГц) и Celeron N4000 (два ядра; 1,1–2,6 ГГц). Первый из названных чипов содержит графический ускоритель Intel UHD Graphics 605, два других — Intel UHD Graphics 600.

Важно отметить, что новинка имеет безвентиляторную конструкцию, а поэтому не производит шума при работе.

Ноутбук ASUS E406MA имеет безвентиляторную конструкцию

Ноутбук получил 14-дюймовый дисплей. Его разрешение может составлять 1920 ? 1080 точек (Full HD) или 1366 ? 768 пикселей (HD). Объём оперативной памяти невелик — 2 или 4 Гбайт. В качестве накопителя применяется флеш-модуль eMMC вместимостью 32, 64 или 128 Гбайт.

Ноутбук ASUS E406MA имеет безвентиляторную конструкцию

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, веб-камеру, порты USB 3.0 Type-A и HDMI 1.4, слот microSD. Габариты составляют 326,4 ? 226,5 ? 15,8–17,6 мм, вес — 1,3 кг.

На ноутбуке может использоваться операционная система Windows 10 S или Windows 10 Home. Цена — от 400 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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