EK Water Blocks представила водоблок для плат ASRock X470 Taichi и Taichi Ultimate

Компания EK Water Blocks продолжает расширять свой ассортимент водоблоков типа «моноблок», предназначенных для материнских плат на наборе микросхем AMD X470. Очередной такой новинкой стал водоблок EK-FB ASRock X470 Taichi RGB Monoblock, который, как нетрудно догадаться, предназначен для установки на материнские платы ASRock X470 Taichi и ASRock X470 Taichi Ultimate.

Водоблок обладает крупным медным никелированным основанием, которое контактирует не только с крышкой процессора, установленного в процессорный разъём Socket AM4, но и с регуляторами напряжения подсистемы питания, собственно, как и любой другой водоблок типа «моноблок». В основе EK-FB ASRock X470 Taichi RGB Monoblock лежит конструкция водоблока EK-Supremacy EVO.

Верхняя часть водоблока изготовлена из прозрачного акрила и оснащена светодиодной лентой с настраиваемой RGB-подсветкой. Для управления цветом и световыми эффектами имеется поддержка технологии ASRock Polychrome RGB, которая также позволяет синхронизировать подсветку водоблока с подсветкой материнской платы и других компонентов системы.

Водоблок EK-FB ASRock X470 Taichi RGB Monoblock уже можно приобрести через фирменный интернет-магазин EK Water Blocks по цене в 140 евро.



