ASRock и MSI подтвердили подготовку материнских плат на Intel Z390

ASRock и MSI подтвердили подготовку материнских плат на Intel Z390

Вместе с настольными процессорами Intel Core девятого поколения, также известными как Coffee Lake Refresh, компания Intel выпустит и новый флагманский чипсет Intel Z390. Он будет отличаться от нынешнего Intel Z370 лишь встроенным контроллером Wi-Fi и Bluetooth, контроллером USB 3.1 и некоторыми другими особенностями. Куда важнее, что материнские платы на его основе должны куда лучше подходить будущим восьмиядерным процессорам Coffee Lake Refresh, как минимум в плане разгона.

Все крупные производители материнских плат, конечно же, представят новинки на чипсете Intel Z390. Компания ASRock, например, уже упомянула сразу пять готовящихся новинок на своём официальном сайте. Это материнские платы Z390 Extreme4, Z390 Pro4, Z390 Taichi, Z390 Taichi Ultimate и Z390M Pro4. Что удивительно, среди них нет представителей игровой серии Fatal1ty. Однако они определённо должны появиться.

ASRock и MSI подтвердили подготовку материнских плат на Intel Z390

Также следы подготовки новых материнских плат нашлись в программном обеспечении MSI. Документация к последнему обновлению утилиты Command Center содержит кодовые обозначения сразу 11 материнских плат на чипсете Intel Z390. Что именно это за платы, сказать сложно, но одна из них уже имеет две ревизии.

ASRock и MSI подтвердили подготовку материнских плат на Intel Z390

Напомним, что согласно последним данным новые процессоры Intel Coffee Lake Refresh должны выйти в октябре текущего года. Материнские платы на Intel Z390 могут появиться и несколько раньше.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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