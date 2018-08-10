Xiaomi выпустила игровую клавиатуру Game Keyboard с подсветкой

Компания Xiaomi рада представить свое новое творение в лице игровой клавиатуры под названием Game Keyboard. Прямо сейчас на нее можно оформить предварительный заказ, и ее стоимость вас приятно удивит.



Xiaomi Game Keyboard содержит все атрибуты современной игровой клавиатуры: он имеет строгий дизайн без излишеств, оснащается RGB-подсветкой с возможностью настройки цвета для каждой кнопки в отдельности, плюс вместо мембраны здесь используются настоящие механические переключатели, правда, пока неизвестно, какие именно. Яркость подсветки здесь можно регулировать, а все параметры настройки хранятся в отдельном модуле памяти, к тому же в клавиатуру встроили 32-битный ARM-процессор.



Game Keyboard умеет распознавать все нажатые одновременно клавиши и подключается к компьютеру по USB 2.0 с частотой опроса 1000 Гц, что вполне достаточно для игрового устройства ввода. Корпус новинки от Xiaomi выкрашен в черный цвет и имеет размеры 440х131х40 миллиметров. Весит клавиатура всего 785 граммов, однако по столу кататься она не будет за счет хороших резиновых ножек. Стоимость Game Keyboard при заказе из Китая составит порядка 35 долларов США , и к ней можно прикупить игровую мышь Mi Gaming Mouse за $40 с сенсором 7200 точек на дюйм и возможностью работы в проводном и беспроводном режимах.