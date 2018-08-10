В новых MacBook Pro обнаружилась проблема с акустикой

Ноутбуки MacBook Pro 2018 года, анонсированные Apple в июле этого года, уже стали причиной скандала – в топовой версии они перегреваются, сбрасывают частоты CPU и в итоге работают медленнее прошлогодних моделей.

MacBook Pro

Сегодня в них обнаружилась новая неисправность, на этот раз связанная с акустикой. По словам некоторых владельцев MacBook Pro 2018 года, их ноутбуки постоянно издают треск, идущий непосредственно из динамиков, и даже при просмотре видео или прослушивании музыки он не исчезает. Треск проявляется во всех версиях яблочных лэптопов, вне зависимости от диагонали экрана и аппаратной начинки, и жалоб становится все больше. на данный момент сама Apple не спешит реагировать на проблему, а эксперты уже предложили две версии, почему MacBook Pro могут «трещать»: по их мнению, это может быть связано с драйверами на аудио или с недостатком экранирования.

Многие также грешат на новый чип Apple T2, так что в итоге имеем два варианта – один софтверный и два аппаратных. Нельзя не отметить, что продукция Apple с каждым годом становится все менее качественной – еще каких-то пять лет назад Макбуки и стоили дешевле, и не могли похвастаться столь большим количеством болячек. Видимо, Apple вновь захлестнет волна судебных исков.

Максим Мишенев, MobileDevice


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