Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake

Компания Biostar анонсировала материнскую плату H310MHC2 типоразмера Micro-ATX, рассчитанную на работу с процессорами Intel .

Новинка полагается на набор системной логики Intel H310. Допускается установка чипов Core восьмого поколения (Coffee Lake) в исполнении LGA 1151. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии не должно превышать 95 Вт.

Предусмотрены два разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 суммарным объёмом до 32 Гбайт. Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0.

Имеется слот PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Карты расширения могут быть установлены в два слота PCIe 2.0 x1. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887.

Материнская плата имеет размеры 226 ? 171 мм. На планке с разъёмами располагаются гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, интерфейсы HDMI и D-Sub для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.

Плата Biostar H310MHC2 поступит в продажу в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене пока нет.



