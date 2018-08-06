Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake

Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake

Компания Biostar анонсировала материнскую плату H310MHC2 типоразмера Micro-ATX, рассчитанную на работу с процессорами Intel.

Новинка полагается на набор системной логики Intel H310. Допускается установка чипов Core восьмого поколения (Coffee Lake) в исполнении LGA 1151. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии не должно превышать 95 Вт.

Предусмотрены два разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 суммарным объёмом до 32 Гбайт. Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0.

Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake

Имеется слот PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Карты расширения могут быть установлены в два слота PCIe 2.0 x1. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887.

Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake

Материнская плата имеет размеры 226 ? 171 мм. На планке с разъёмами располагаются гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, интерфейсы HDMI и D-Sub для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.

Плата Biostar H310MHC2 поступит в продажу в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850Канадский магазин оценил AMD Ryzen Threadripper 2990X в $1850
Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведроXiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеемНоутбук Huawei Honor MagicBook вышел в версии с сенсорным дисплеем
Дефицит GDDR6 может негативно сказаться на поставках новых видеокартДефицит GDDR6 может негативно сказаться на поставках новых видеокарт
Biostar B450MHC и B450MH: доступные платы для процессоров AMD RyzenBiostar B450MHC и B450MH: доступные платы для процессоров AMD Ryzen
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper IIЦены на процессоры AMD Ryzen Threadripper II
Неттопы Intel NUC Bean Canyon доступны для заказа: поставки начнутся в сентябреНеттопы Intel NUC Bean Canyon доступны для заказа: поставки начнутся в сентябре
Intel откажется от собственного полупроводникового производства?Intel откажется от собственного полупроводникового производства?
GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколенияGIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения
ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000ASUS выпустит комплекты для апгрейда плат на X399 под процессоры Ryzen Threadripper 2000
Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000
Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9
Intel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейкиIntel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейки
Intel определилась: анонс восьмиядерного Core i9-9900K назначен на октябрьIntel определилась: анонс восьмиядерного Core i9-9900K назначен на октябрь
Antec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и IntelAntec Mercury RGB: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel
Последние новости
Подгружаем последние новости