Плата Biostar H310MHC2 поддерживает процессоры Intel Coffee Lake
Компания Biostar анонсировала материнскую плату H310MHC2 типоразмера Micro-ATX, рассчитанную на работу с процессорами Intel.
Новинка полагается на набор системной логики Intel H310. Допускается установка чипов Core восьмого поколения (Coffee Lake) в исполнении LGA 1151. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии не должно превышать 95 Вт.
Предусмотрены два разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 суммарным объёмом до 32 Гбайт. Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0.
Имеется слот PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Карты расширения могут быть установлены в два слота PCIe 2.0 x1. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887.
Материнская плата имеет размеры 226 ? 171 мм. На планке с разъёмами располагаются гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, интерфейсы HDMI и D-Sub для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.
Плата Biostar H310MHC2 поступит в продажу в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене пока нет.
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Hard
06.08.2018 16:51