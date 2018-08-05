Неттопы Intel NUC Bean Canyon доступны для заказа: поставки начнутся в сентябре

В прошлом месяце корпорация Intel официально представила компьютеры небольшого форм-фактора NUC поколения Bean Canyon. И вот теперь сетевые источники сообщают, что эти неттопы доступны для заказа.

Напомним, что названные устройства полагаются на процессоры семейства Coffee Lake. В частности, доступны модели с чипом Core i3-8109U (два ядра, четыре потока, 3,0–3,6 ГГц), Core i5-8259U (четыре ядра, восемь потоков, 2,3–3,8 ГГц) и Core i7-8559U (четыре ядра, восемь потоков, 2,7–4,5 ГГц).

Объём оперативной памяти в минимальной конфигурации составляет 4 Гбайт. Компьютеры в зависимости от модификации оснащаются твердотельным модулем M.2-2280 и (или) 2,5-дюймовым накопителем. Возможно также использование памяти Intel Optane.

Итак, на сайте SimplyNUC доступны для заказа неттопы поколения Bean Canyon в нескольких конфигурациях. Наименее дорогая стоит $490: в её арсенале — процессор Intel Core i3-8109U, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Операционная система отсутствует.

При необходимости любую из предлагающихся моделей можно сконфигурировать под собственные нужды, в частности, выбрать более ёмкий накопитель, расширить размер ОЗУ и заказать установку Windows 10.

Уже в середине сентября начнутся поставки NUC Bean Canyon с процессором Core i7. Версии с чипами Core i3 и Core i5 начнут поступать заказчикам в октябре.



