GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения

GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения

На этой неделе благодаря опубликованной неофициальными источниками документации Intel стало известно, что абсолютно все чипсеты Intel 300-й серии должны получить поддержку ещё не вышедших процессоров Intel Core девятого поколения (Coffee Lake Refresh). Теперь же подтверждение этой утечки пришло из официального источника.

Компания GIGABYTE выпустила для своих материнских плат на чипсетах Intel 300-й серии новые версии BIOS, которые обеспечивают им поддержку новых процессоров Intel 9000. Важно, что обновления вышли для абсолютно всех материнских плат тайваньского производителя с процессорным разъёмом LGA 1151v2, а это 57 моделей на чипсетах Intel H310, B360, H370 и Z370.

GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения

На днях компания MSI также объявила о выпуске новых версий BIOS с поддержкой будущих процессоров Intel. Однако этот производитель пока что ограничился лишь старшим чипсетом Intel Z370. По всей видимости, остальные платы получат поддержку новинок позднее.

Ещё напомним, что вместе с процессорами Coffee Lake Refresh компания Intel представит и новый чипсет Intel Z390. Он будет мало чем отличаться от нынешнего Intel Z370, однако новые материнские платы на его основе должны лучше подходить под восьмиядерные процессоры и под их разгон. Как минимум можно ожидать улучшений в подсистемах питания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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