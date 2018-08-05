Xiaomi выпустила 60-долларовую акустическую систему для ПК
В ассортименте китайской компании Xiaomi появилась очередная новинка — акустическая система для персональных компьютеров и мобильных устройств.
Комплект включает два динамика мощностью 12 Вт каждый. Для передачи сигнала может использоваться беспроводная связь Bluetooth; радиус действия достигает 10 метров. Кроме того, предусмотрен стандартный аудиоразъём.
Для новинки заявлена поддержка аудиокодека aptX, обеспечивающего CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).
Аудиосистему можно использовать в паре с настольными компьютерами, ноутбуками, смартфонами и планшетами. Встроенный микрофон позволяет осуществлять телефонные переговоры.
Динамики имеют минималистский дизайн. Они выполнены в корпусе из алюминиевого сплава. На одной из колонок расположены кнопки регулировки громкости.
Предусмотрен только один вариант цветового исполнения — серебристо-чёрный. Динамики можно располагать в горизонтальной или вертикальной ориентации.
Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 60 долларов США.
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Hard
05.08.2018 19:56