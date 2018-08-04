Обнародованы фото PCB преемницы GeForce GTX 1080

Пока NVIDIA завершает подготовку к анонсу первых видеокарт семейства Turing, в Сети появляется всё больше подробностей о готовящихся моделях GeForce. Месяц назад мы писали об опытном образце печатной платы для мощного ускорителя Ti-класса или аналогичной карты Quadro. Изображённая ниже PCB с маркировкой PG180 предусматривает построение более скромного адаптера с относительно небольшим графическим процессором, который придёт на смену 16-нм ядру Pascal GP104 (GeForce GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070).

Обнародованы фото PCB преемницы GeForce GTX 1080

Логотип NVIDIA — отличительный знак видеокарт GeForce эталонного дизайна

Несмотря на отсутствие на текстолите каких-либо узлов, общая картина вырисовывается довольно чётко. Сердцем устройства, по-видимому, станет GPU Turing GT104 (название предварительное). Ядро окружено восемью площадками для микросхем памяти GDDR6, соответственно, условная GeForce GTX 1180/2080 будет оперировать 8 или 16 Гбайт буферной памяти с 256-битным доступом. Эффективная частота чипов VRAM составит 12 или 14 ГГц (у вышеупомянутого флагмана на базе GT102 — 14 ГГц), а общая пропускная способность подсистемы памяти — 384 или 448 Гбайт/с.

Система питания видеокарты построена по схеме «8 + 2» фазы, у урезанной версии GeForce GTX 1180/2080 один-два канала питания могут отсутствовать, чтобы, во-первых, сэкономить на себестоимости продукта, а во-вторых — ограничить разгонный потенциал условной GeForce GTX 1170/2070. Максимальная конфигурация разъёмов питания у рассматриваемого прототипа — сочетание 6- и 8-контактного PCI-E Power (суммарно до 225 Вт мощности). Набор видеовыходов также угадывается: в число таковых входят три разъёма DisplayPort и единичный HDMI. Ещё одна интересная особенность будущей GTX 1180/2080 заключается в применении NVLink-подобного разъёма для объединения двух видеокарт в одной системе. Его пропускная способность обещает быть значительно выше, чем у обычного SLI.

Обнародованы фото PCB преемницы GeForce GTX 1080

На тыльной стороне печатной платы выгравированы отметки прохождения сертификационных процедур. Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что финальная версия GeForce GTX 1180/2080 будет выглядеть точно так же, как и изображённый выше прототип. Напомним, что ориентировочной датой официального анонса первых видеокарт NVIDIA Turing является 20 августа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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