Видео: Nikon выпустила новый тизер своей первой полнокадровой беззеркалки

23 августа Nikon официально представит свою новую беззеркальную системную камеру. Помимо слухов, о фотоаппарате известно очень мало (вероятно, будет несколько моделей), но японская компания старается поддерживать интерес выпуском тизеров. Очередной такой ролик Nikon был просто озаглавлен «Байонет», в нём снова подчёркивается использование нового крепления объектива в будущих камерах.

Тем, кто не следил за информацией и слухами о полнокадровой беззеркальной фотокамере Nikon, следует знать, что в ней ожидается использование нового байонета Z диаметром 55 мм. Всё внимание ролика сосредоточено на байонете F и эволюции его на протяжении многих лет. Теперь, видимо, пришло время более кардинальных изменений. Nikon ранее подтвердила увеличенный размер нового байонета. Компания обещала выпустить адаптер-переходник для объективов формата SL-F (непонятно, впрочем, будут ли им поддерживаться такие функции, как автофокусировка).

Описание видео даже гласит: «Со времён плёночной камеры Nikon F поколения полнокадровых аппаратов Nikon были построены вокруг байонета F. Основываясь на этой технологии и ДНК, мы теперь стремимся к новым высотам». Ну что же, видимо, компания всерьёз намерена стать полноценным конкурентом Sony в области беззеркальных камер.

По слухам, нас ждут две модели с различными матрицами. Первая получит 24-25-мегапиксельный сенсор BSI, а другая — 45- или 48-мегапиксельный. В наличии — электронный видоискатель с разрешением 3,6 мегапикселя, встроенная в корпус 5-осевая стабилизация изображения и усовершенствованная система автофокусировки по более чем 400 точкам слежения.

Это не первый опыт Nikon в области беззеркальных системных камер, но предыдущий оказался не слишком удачным — представленное в 2011 году семейство Nikon 1 было недавно свёрнуто. В нём использовались небольшие 1-дюймовые сенсоры и не отличающиеся особой светосилой объективы, так что качество изображения оказывалось ближе к цифрокомпактам, чем к DSLR.



