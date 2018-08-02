Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 10.5 с детским режимом

Компания Samsung анонсировала новый планшетный компьютер Galaxy Tab A 10.5 из среднего ценового сегмента, внешне очень строгий и солидный. На самом деле, гаджет ориентирован не только на взрослую аудиторию, но еще и на детей благодаря специальному детскому режиму.



Новый планшет Samsung Galaxy Tab A 10.5 стоит от 330 евро в зависимости от версии и предлагает экран IPS на 10,5 дюйма с разрешением Full HD, процессор Qualcomm 450, RAM на 3 гигабайта и штатный накопитель на 32 Гб. Батарея компьютера имеет емкость 7300 мАч, что при такой начинке даст очень неплохую автономность, плюс здесь есть фотокамеры на 5 и 8 Мп. Планшет весит около 530 граммов при толщине 8 миллиметров.



Детский режим – это функция Samsung Galaxy Tab A 10.5, при активации которой родители смогут отслеживать все действия своего чада на его планшете. Другими словами, это родительский контроль, и всю информацию родителям будет сливать не только оболочка, но еще и фирменный детский браузер. В качестве бонуса имеются многочисленные развивающие игры приложения, входящие в комплект поставки. Старт продаж Samsung Galaxy Tab A 10.5 назначен на 24 августа этого года.